В сеть попало фото Усика на фоне граффити о Сталине

В сети появилось фото экс-чемпиона мира Александра Усика, вызвавшее бурную реакцию пользователей.

31 марта сообщество в Facebook «Баба i кiт» опубликовало фото украинца, на котором тот вместе с друзьями позирует на фоне надписи «Viva Stalin» с изображением серпа и молота на стене. Публикация в украинском сообществе набрала почти 700 комментариев, большинство из которых — резко негативные по отношению к Усику. Предполагается, что фото было сделано во времена, когда боксер выступал за полупрофессиональную боксерскую команду «Украинские атаманы».

Фотография Александра Усика из сообщества в Facebook «Баба i кiт» pic.twitter.com/Gakgr3mWKU — boomer (@boomer22262161) April 1, 2020

33-летний Александр Усик ранее перешел из первого тяжелого веса в тяжелый. Он провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). Его ближайший бой с 36-летним Дереком Чисорой (32-9, 23 победы — нокаутом) был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.