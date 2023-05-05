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В Международной ассоциации бокса надеются на восстановление в МОК до Олимпийских игр-2024

Алина Савинова
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Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) надеется на восстановление членства в МОК до Олимпиады в Париже.

«IBA отправила все запрошенные ответы и документы в МОК на более 400 страницах. Мы открыты для дальнейшего диалога и сотрудничества во имя наших основных ценностей и долга по защите наших спортсменов и самого бокса. Мы надеемся, что это поможет обеспечить справедливую оценку IBA и достигнутого прогресса и приведет к полному восстановлению организации в олимпийском движении и организации боксерских соревнований в преддверии и во время Олимпиады-2024», — приводит ТАСС слова генерального секретаря и главного исполнительного директора IBA Джорджа Йеролимпоса.

Международная ассоциация бокса была лишена МОК статуса признания в 2019 году, так как организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. В связи с этим Международный олимпийский комитет взял на себя задачу по организации соревнований на Олимпийских играх-2024. Также было решено пока не включать бокс в программу Олимпиады, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Источник: https://tass.ru/sport/17688761
Бокс
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