В Федерации бокса России прокомментировали смертельную драку в Барнауле

Федерация бокса России прокомментировала инцидент, который произошел 27 июля в Барнауле. В заявлении говорится, что Михаил Старцев, которого подозревают в убийстве, не является действующим боксером.

«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего мужчины. Потеря близкого человека — это большая трагедия для всех членов семьи. Мы будем следить за ходом расследования, но делать какие-либо выводы вне нашей компетенции.

Федерация бокса России не поддерживает никакие формы насилия и всегда выступает за мирное разрешение любых конфликтов. Бокс не является грубым или жестоким видом спорта, он всегда требует уважать соперника, быть честным, благородным и мужественным. Поэтому некорректно ассоциировать данный инцидент с целым видом спорта.

Михаил Старцев не является действующим боксером. Он занимался боксом на протяжении пяти лет, но с начала 2000-х официально не имеет к этому виду спорта никакого отношения. Ничем себя не проявил, никаких призовых мест не занимал. В сборной Алтайского края или Барнаула не состоял. Михаил Старцев также никогда не являлся профессиональным боксером, не имеет профиля на сайте BoxRec, не является членом Федерации бокса России или Федерации бокса Алтайского края".

По имеющейся информации, в ночь на 27 июля ранее занимавшийся боксом 38-летний Михаил Старцев убил 40-летнего Павла Рохлова. Со слов очевидцев, Рохлов заступился за инвалида с тростью, на которого накинулись Старцев и две его спутницы. Одну из них Рохлов ударил, после чего к нему со спины подлетел Старцев и пробил кулаком в голову. Старцев был задержан. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

О деталях трагедии в Барнауле можно прочитать здесь.