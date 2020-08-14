В Британии в перестрелке погиб 18-летний боксер

Британский боксер Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри, сообщает ВВС.

Инцидент произошел в среду, 12 агуста, в районе 9 часов вечера. Очевидцы усшылали звуки выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили тело Кершоу со следами огнестрельным ранений.

18-летний спортсмен сразу был доставлен в одну из городских больниц, но спасти ему жизнь медикам не удалось. Кершоу — двукратный чемпион Великобрании по юношам.