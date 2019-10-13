Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о впечатлениях от проведенного в Улан-Удэ чемпионате мира по боксу, где российские спортсменки завоевали шесть медалей, заявив, что россиянки перевыполнили план, который стоял перед началом турнира.

— Результат нашей сборной показывает те изменения, которые вводит федерация, и какую плодотворную работу мы проделываем, — заявил Кремлев. Наши девочки — молодцы. Они, можно сказать, перевыполнили план. Боксировали очень достойно, победы вырывали зубами. И женский чемпионат мира так же, как и мужской, получился лучшим в истории. Но это всего лишь начало, и мы должны идти на улучшение результатов. И хоть в боксе сейчас колоссальная конкуренция, наши девушки смогли показать красивые и яркие бои.

— Что еще можете сказать про организацию чемпионата мира?

— Все члены исполкома, члены национальных федераций благодарили нас за прекрасную организацию. И если сравнить этот чемпионат мира с предыдущим — в Дохе, организация в Улан-Удэ была гораздо лучше. Нам удалось показать не только культуру Бурятии, но и культуру России в целом. И наш чемпионат мира — пример того, как нужно проводить турниры подобного уровня. (Петр Григоренко)