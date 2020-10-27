Умар Кремлев будет участвовать в выборах главы международной федерации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объявил об участии в выборах главы международной федерации бокса.

— Я иду на выборы международной федерации бокса и хочу ее возглавить, что она работала в интересах спорта, спортсменов и тренеров. Учитывая происходящее в федерации в последнее время, я не могу стоять в стороне. Иду на выборы из-за того, что у меня болит сердце за федерацию. 4 года никакого продвижения. Национальные федерации предложили мне пойти на эти выборы.

Не сомневаюсь, что выберут меня. Я посетил уже много стран, участвовал во многих акциях.

?У меня еще весной был план по изменениям в AIBA. Первым шагом будет закрытие долгов международной федерации. AIBA будет помогать национальным федерациям, мы рассчитываем выделить на это 2 миллиона долларов. Национальные федерации не должны платить взносы. Хотим ввести призовые деньги во время проведения чемпионатов мира и Европы. Это больше мотивирует спортсмена. Также мы будем проводить ежегодные форумы на каждом континенте, где будем собирать все мировое сообщество.

Хотим открывать боксерские академии. После выборов первой страной с академией будет Италия. (Сергей Федоров)