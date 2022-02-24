Усик: «Прямо сейчас готов драться с Фьюри на улице на голых кулаках»

Непобежденный украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) заявил, что готов подраться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0) на голых кулаках.

«Фьюри в прошлом месяце пришел в ярость, обвиняя вас [Усика] в том, что вы уклоняетесь от боя с ним», — сказала журналист YouTube-канала Behind The Gloves.

«Что он врет?! Прямо сейчас готов с ним [Фьюри] драться на улице на голых кулаках, — ответил Усик. — За все время, которое я боксирую, я вообще ни разу не от кого не отпетлял. Мы даже поехали в Москву боксировать несмотря на то, что у меня могли быть большие проблемы в моей стране. Я все равно поехал и доказал, что все замечательно».

Также Усик дал прогноз на предстоящий бой Фьюри с Диллианом Уайтом (28-2). «Я думаю, что Фьюри очень серьезно будет относиться к подготовке. По моему мнению, он [Фьюри] должен выиграть», — сказал Усик.

Усик в последнем бою одолел Энтони Джошуа (24-2) единогласным судейским решением (117:111, 116:112 и 115:113) на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (25 сентября 2021 года). Усик взял титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Давид Хачатрян