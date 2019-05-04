Президент МОК Томас Бах отметил, что хотел бы оставить бокс в программе Олимпиады в Токио. Однако, по его словам, турнир может провести альтернативная Международной ассоциации бокса (AIBA) организация.

- Мы хотим, чтобы бокс остался олимпийским видом, поэтому мы собираемся провести турнир на Олимпиаде в Токио, - цитирует Баха Reuters. - Вопрос заключается в том, кто его организует. Будет ли это AIBA или нам придется искать другую организацию?

Это зависит от результатов расследования, которое ведется в отношении AIBA.