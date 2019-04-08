Туменов и Абдулаев оспорят титул чемпиона мира ACA в Москве

27 апреля в Москве пройдет объединительный бой в полусреднем дивизионе между чемпионом ACB Альбертом Туменовым и чемпионом WFCA Мурадом Абдулаевым. Встреча должна была состояться на турнире ACA 94, но из-за травмы Абдулаева перенеслась в программу московского турнира организации.

– Бой очень интересный, интригующий. Абдуллаев уже побеждал Туменова в 2011 году решением судей. Теперь у Альберта есть шанс взять реванш, а Абдуллаев, конечно же захочет поставить жирную точку в этом споре, – рассказал президент лиги АСА Алексей Яценко. – Чемпионы двух лиг сойдутся спустя 8 лет – дагестанская школа против балкарской. Напомню, что Хусейн Туменов – отец Альберта, в прошлом прославленный тренер Кабардино-Балкарской республики. Он подготовил сына крепким ударником благодаря базовой боксерской школе, поставив ему хорошие и быстрые руки. Туменов – нокаутер, будет искать любую возможность вырубить соперника в стойке, используя пушечные удары.

В арсенале же Абдулаева – сверхчувствительная и непредсказуемая техника ушу-саньда. Он нестандартный и очень опасный ударник с приличными борцовскими навыками, которых нет у его соперника. Логично предположить, что Мурад через ударную технику будет переходить к тейкдаунам и в партере искать свой шанс нокаутировать. Выиграет тот, кто будет более терпелив, сосредоточен в защите и хорошо физически готов.

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