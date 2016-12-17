22:13 17 декабря | БОКС

Тренер Поветкина отрицает, что боксер принимал запрещенные препараты

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Тренер россиянина Александра Поветкина Иван Кирпа отрицает факт применения допинга боксером. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. 

– Саша уже устал от этого всего, это атака на элиту российского спорта, и он попал в эту категорию, – приводит ТАСС слова Кирпы. – Если бы он что-то принимал, подписал ли бы он документ за чистый бокс? Поветкин никого не боится, он боец. У меня подозрения, что это все спланированные акции".

"Поветкин грязный, как трехдолларовая купюра"
Поветкин: страх, отвращение и Дюопа

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883195

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