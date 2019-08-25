Тренер Ковалева мог остановить бой после восьмого раунда

Тренер Сергея Ковалева Бадди Макгирт признался, что после восьмого раунда боя с Энтони Ярдом предупреждал российского боксера о том, что может остановить бой. В тот момент Ковалев пропускал много ударов, но смог выдержать и нокаутировать Ярда в 11-м раунде.

«Сергей выступил хорошо против молодого и голодного соперника, — приводит слова Макгирта РИА «Новости». — Да, Сергей совершил несколько ошибок. Что касается восьмого раунда, то было волнительно. И я сказал Ковалеву в перерыве, что остановлю бой, если подобное продолжится и в следующем раунде. Но Сергей взял все под свой контроль и довел бой до победы».