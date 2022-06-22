Тренер Батыргазиева опроверг информацию об участии боксера в шоу-поединке против Загитовой

Тренер боксера Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг информацию об участии своего подопечного в шоу-поединке против фигуристки Алины Загитовой.

Ранее сообщалось, что 20-летняя россиянка выступит в показательном поединке по боксу против Батыргазиева в рамках Дня московского спорта, который пройдет 25 июня в «Лужниках».

«Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет, — приводит слова Кравцова matchtv.ru. — У Батыргазиева старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто».