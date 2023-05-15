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15 мая, 20:46

Тищенко заявил, что допуск российских боксеров к отбору на Олимпийские игры не зависит от IBA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко объяснил, кто отвечает за допуск спортсменов к отборочным соревнованиям перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Участие наших боксеров в отборе на Олимпийские игры 2024 года полностью зависит от ОКР. И IBA не решает, кого допускать и кого не допускать. Этим будет заниматься организатор отборочных соревнований, в данном случае МОК. Что касается самого допуска, то с флагом и гимном мы уже не поедем, на такое они вряд ли пойдут, учитывая отношение к России на мировой арене. Но надо признать, что всегда есть шанс на то, что наших допустят в нейтральном статусе. И тогда уже это будет зависеть от самих спортсменов», — приводит слова Тищенко RT.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по боксу, который проходил в Ташкенте. В активе россиян две золотые и четыре бронзовые награды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148741-tischenko-dopusk-boks-rossiya
Бокс
Алексей Тищенко
МОК
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