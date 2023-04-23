Тактаров прокомментировал боксерский поединок Дэвиса и Гарсии

Первый российский обладатель пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал боксерский поединок американских боксеров Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.

«Я посмотрел шахматный бой двух боксерских гениев Гарсии и Дэвиса. Мне пришлось пересматривать три раза, как Танк точно послал его в нокдаун во втором раунде и как точно пробил по печени, когда была единственная возможность, в момент, когда соперник поменял стойку. Это ребята высочайшего уровня. Один из них оказался академиком, а другой просто профессором. Дэвис осторожно начал, изучил соперника, психологически додавил, чтобы он раскрылся», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

23 апреля в Лас-Вегасе американский легковес Джервонта Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде соотечественника Райана Гарсию и одержал 29-ю победу в 29 профессиональных поединках.