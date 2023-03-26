Реакция профессиональных боксеров на бой Бенавидеса и Планта: «Это лучший бой года!»

Люди из мира профессионального бокса прокомментировали в Twitter зрелищный поединок между обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (27-0) и Калебом Плантом (22-2).

Райан Гарсия (во время боя): «Прямо сейчас Плант легко побеждает. Бенавидесу нужно просто расслабиться и сосредоточиться. Бенавидес перетренировался и выглядит так, будто оставил все в зале».

Райан Гарсия (после боя): «Это был отличный бой!!! Отличная работа обоих бойцов!!!».

Шон Портер (во время боя): «Я считаю, что 3:1 в пользу Планта. Дэвид часто промахивается».

Шон Портер (после боя): «Уууууу... Майк Тайсон называет его [Бенавидеса] мексиканским монстром. Теперь я знаю, почему».

Теренс Кроуфорд: «Этот парень [Бенавидес] чертовски крут».

Оскар де ла Хойя: «Отличная работа, мои поздравления Дэвиду за его победу над двумя людьми в ринге».

Тедди Атлас: «Рефери спас Планта».

Андре Берто: «Пока что это лучший бой года!!!»?.

Джордж Камбосос: «У Планта сильный дух, но Бенавидес — реальный зверь. Он заслуживает называться мексиканским монстром».

Бенавидес победил Планта единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.