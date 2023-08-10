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Сегодня, 14:38

Штырков считает, что Федор Емельяненко победит Майка Тайсона, если их бой состоится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков высказался по поводу возможного боксерского поединка между Федором Емельяненко и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

«Федор заслужил распоряжаться своим именем и известностью, как его душа желает! В ММА карьеру закончил, начнет в боксе, в выставочных боях с такими же легендами единоборств, почему нет? Если бой состоится, то вижу фаворитом Федора», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и семь поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-schitaet-chto-fedor-emelyanenko-pobedit-maika-taisona-esli-ikh-boi-sostoitsya-272977/
Бокс
Иван Штырков
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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