Экс-чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс заявил, что получил предложение о бое с Владимиром Кличко.

– Мне позвонили в три ночи. Сказали: "Чемп, ты не хотел бы подраться с Владимиром?" Я сказал, что готов к этому, – сказал Бриггс в интервью порталу IFL TV. – Посмотрим, если это случится, это будет отлично.

Я серьезно. Мне позвонили ночью с предложением о бое с Владимиром. Я говорил всем. Если вернется чемпион – это будет землетрясение, вырастут горы, будет гром и молния.

Ранее появилась информация, что стриминговый сервис DAZN готов предложить Кличко 80 миллионов долларов за возвращение в ринг.