Сергей Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после победы над Ярдом

Россиянин Сергей Ковалев после победы над британцем Энтони Ярдом в 11-м раунде техническом нокаутом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO был удостоен звания заслуженного мастера спорта. Удостоверение ему вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

— Ты заслужил это своими боями и яркими победами, — цитирует ТАСС Кремлева.

Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO