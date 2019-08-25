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Сергей Ковалев намерен провести еще 4 боя до завершения карьеры

01:26
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Российский боксер Сергей Ковалев, который одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, заявил, что ему осталось провести четыре боя.

— Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы, -сказал Ковалев после боя. —  Сегодня прошел один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре.

Альварес? Если он тоже проявит желание, то я за. Они тоже очень хитро вели эту игру, прижимали меня в тренировочных лагерях, а потом делают предложение, от которого очень трудно отказаться. Но я пообещал Челябинску, что буду здесь. Биться в родном городе нереально классно. Хочу открыть здесь свою школу нокаута.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO

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