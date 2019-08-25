Сергей Ковалев: «Горжусь нашим народом, который в такие тяжелые времена выживает»

Российский боксер Сергей Ковалев, который одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, рассказал о непростой экономической ситуации в стране.

— Поздравляю всех шахтеров с их праздником, — сказал Ковалев после боя. — Желаю крепкого здоровья, больших зарплат и безопасных рабочих дней. Берегите себя. Я горжусь нашим народом, который в такие тяжелые времена выживает. У нас нет военных действий, но экономическая ситуация у нас не очень в стране.

Когда я варился в этом котле, это еще было так. А смотришь со стороны — более очевидно. Мы заслуживаем лучшей жизни. Просто надо этого добиваться, бороться за это.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO