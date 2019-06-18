Рой Джонс хочет устроить сына в баскетбольную команду Санкт-Петербурга

Экс-чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что постарается устроить своего сына в баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.

– Попытаюсь устроить своего сына в петербургскую профессиональную баскетбольную команду. Я не помню, как она называется, но мои друзья меня заверили, что его возьмут на просмотр. Посмотрим, как пойдет, – цитируют "РИА Новости" Джонса.

Также он отметил, что его сын вполне может дойти и до уровня НБА:

– Я знаю, что талант у него есть. Если он наберется здесь опыта, то почему нет? Все возможно, – заявил бывший боксер.

В Санкт-Петербурге есть две профессиональные баскетбольные команды: выступающий в Единой лиге ВТБ "Зенит" и "Спартак", играющий в суперлиге. Джонс-младший имеет двойное гражданство: американское и российское.