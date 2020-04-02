Российский тренер заразился коронавирусом. Он прилетел из Англии, где контактировал с Усиком

Российский тренер Антон Кадушин выложил новый пост в своем Instagram. Он сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее он был в Великобритании на отборочном турнире к Олимпиаде-2020, где также контактировал с украинцем Александром Усиком.

— Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус, — написао специалист. — Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова.

28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем. Промываю нос мирамистином и аквамарисом, с температурой борюсь ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, все будет хорошо.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.