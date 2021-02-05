Бетербиев рассказал о значимости турнира «Короли ринга»

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что рад росту популярности поп-бокса — боев, которые проходят по правилам бокса, но принимать участие в нем могут блогеры, бизнесмены или спортсмены.

Непобежденный боксер признался, что ждет начала турнира «Короли ринга», а особенно поединка Чудинова и Чиллембы.

«Вы же видели, сколько людей посетили и посмотрели бой Макгрегора и Мейвезера? Это же, на самом деле, популяризация бокса. Из других видов спорта переходят в бокс, значит, бокс — это круто. Мне как боксеру приятно. Но, надеюсь, что все-таки не все перейдут в бокс, конечно», — цитирует Бетербиева «РЕН ТВ».

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».