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Сегодня, 18:20

Российские боксеры не смогут пройти отбор на Олимпийские игры в Париже

Алексей Еремин
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Российские боксеры не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже 2024 года, заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Текущая ситуация, безусловно, отражается на виде спорта «бокс», — цитирует ТАСС Кириенко. — Российские боксеры не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях. Нарушена ранее утвержденная мировая система квалификации, то есть отбора боксеров на предстоящие Олимпийские игры в Париже. И теперь не ясно, в какие сроки и на какие соревнования боксеры будут отбираться».

В марте совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15345717
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