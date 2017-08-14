Регламент профессионального бокса утвердят до конца года

Федерация бокса России (ФБР) утвердит регламент профессионального бокса до 31 декабря этого года. Такое решение было принято в понедельник на совещании генерального секретаря федерации Умара Кремлева с промоутерами. Из числа членов рабочей группы, в которую входит 12 человек, будет выбран один представитель от промоутеров, который будет вести диалог с руководством федерации по поводу внесения правок в проект регламента. Новый регламент вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что в июле профессиональный бокс был зарегистрирован в качестве спортивной дисциплины в реестре Министерства спорта России и перешел в юрисдикцию ФБР, которая теперь будет отвечать в том числе за выдачу лицензий промоутерам и менеджерам. (Елена СОБОЛЬ)