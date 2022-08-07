Промоутер Головкина раскрыл план Геннадия на бой с Альваресом

Промоутер Том Леффлер сообщил, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) будет прессинговать абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) в предстоящем третьем поединке.

«Биволу стоит отдать должное, — отметил Леффлер в интервью SlothBoxx. — Да, у него было преимущество перед Канело, потому что он крупнее. Но Бивол облегчил работу судьям благодаря попаданиям по голове Канело и давлению. Он заставлял Канело отступать. Это то, что должен сделать Головкин в предстоящем поединке».

Дмитрий Бивол (20-0) победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).