Президент WBC Сулейман: "Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится позже"

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри принял решение отложить второй поединок с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает BoxingScene.

– Реванш между Уайлдером и Фьюри официально не состоится. В то время, как Уайлдер подтвердил готовность защищать свой титул в реванше, Фьюри проведет еще один бой в ожидании, что реванш состоится позже, – приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Напомним, что боксеры встречались в декабре 2018 года. Тогда победитель не был выявлен несмотря на то, что британец дважды был в нокдауне. Ранее Фьюри заявлял, что 9 миллионов долларов, которые он получил за тот бой, он отдал на благотворительность. В последнее время 30-летний боксер все чаще заметен в помощи различным организациям.

СМИ: Фьюри получит 26 миллионов долларов за реванш с Уайлдером