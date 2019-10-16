Представители России на отборочном турнире Олимпиады определятся в феврале

Состав сборной России по боксу на отборочный турнир к Олимпиаде-2020 станет известен в феврале. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

— Скоро предстоит чемпионат России, от него мы освободили победителей и призеров чемпионата мира, — цитирует тренера ТАСС. — В феврале мы окончательно отберем состав на отборочные соревнования. В каждой весовой категории страну будет представлять только один боксер.

Европейский отборочный турнир к Олимпийским играм пройдет с 13 по 23 марта в Лондоне. Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.