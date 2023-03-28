Поветкин: «В бою Дацика с Джонсоном точно не будет то же самое, что в поединке с Мондрагоном»

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин поделился мыслями о предстоящем бое россиянина Вячеслава Дацика и американца Кевина Джонсона.

— Вячеслав Дацик будет драться с Кевином Джонсоном. Иногда профессиональные боксеры критикуют подобные бои. Как вы к этому относитесь?

— Я не критикую. Это все равно пропаганда бокса. Здоровые нормальные люди, на пресс-конференции никто не лил грязь — тоже хорошая тема. Критиковать можно кого угодно, но если бы людям не было интересно, бои бы не делали, — приводит «РБ Спорт» слова Поветкина.

— Как вам Дацик как боксер?

— Он размашистый, волевой, сильный. Посмотрим. В этом бою точно не будет то же самое, что в поединке Дацика и Мондрагона. Но я давно не видел Джонсона и не знаю, в какой форме Вячеслав. В бою с Мондрагоном мы ничего не увидели, потому что все закончилось быстро. Раньше Джонсон хорошо защищался и двигался, но прошло уже немало времени.

Поединок между Дациком и Джонсоном по правилам бокса пройдет 31 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».