17:34 | Бокс

Поветкин планирует провести бой 31 августа

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Российский боксер Александр Поветкин определился с датой следующего боя. Поединок может состоятся в Лондоне 31 августа, информирует ТАСС. Имя потенциального соперника пока не называется.

Главным боем вечера станет поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира по престижным версиям.

Поветкин должен был провести бой в Саудовской Аравии в июле, однако матч был отменен. Последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии трех организаций.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6713060

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