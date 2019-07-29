Поветкин планирует провести бой 31 августа

Российский боксер Александр Поветкин определился с датой следующего боя. Поединок может состоятся в Лондоне 31 августа, информирует ТАСС. Имя потенциального соперника пока не называется.

Главным боем вечера станет поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира по престижным версиям.

Поветкин должен был провести бой в Саудовской Аравии в июле, однако матч был отменен. Последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии трех организаций. ​