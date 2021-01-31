После боя с Чудиновым у британского боксера Садика образовался тромб в голове

Российский чемпион мира по версии WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов рассказал, с какими проблемами столкнулся его предыдущий соперник Умар Садик после поединка с ним.

Россиянин заявил, что у великобританца образовался тромб в голове.

«Когда он упал с подкошенными ногами, я за него волновался, но врачи быстро привели его в чувство. Потом он рядом со мной сидел на допинг-контроле и смотрел в потолок, тренер говорил ему: не засыпай. Потом они пошли в туалет, и тренер оттуда выбежал, закричал и начал скорую вызывать. Ему в туалете опять стало плохо, он отключился. Его отвезли в больницу, оказалось, что у него тромб девять миллиметров в голове образовался», — цитирует Чудинова NEWS.ru.

Бой Чудинова и Садика прошел 12 сентября 2020 года. Поединок был остановлен в 12 раунде, так как британец потерял сознание.