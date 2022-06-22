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Беркова: «В мастер-классе Загитовой и Батыргазиева нет ничего плохого. Готова помочь ей в подготовке»

Беркова готова помочь Загитовой в подготовке к шоу-поединку с Батыргазиевым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Популярная порноактриса Елена Беркова поделилась мнением о намечающемся мастер-классе по боксу между фигуристкой Алиной Загитовой и олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

«Думаю, в мастер-классе Загитовой и Батыргазиева нет ничего плохого. Наоборот, это пропаганда здорового образа жизни, спорта, возможность начинающим спортсменам встретиться и потренироваться с олимпийскими чемпионами. Это все очень круто. Но в то же время я бы с удовольствием провела показательный поединок с Альбертом Батыргазиевым по правилам ММА. Я также совсем не против помочь Алине в подготовке к ее дебюту. Думаю, мой опыт и поддержка смогут ей помочь в боксерском поединке», — приводит слова Берковой Sport24.

Ранее сообщалось, что шоу-спарринг между Загитовой и Батыргазиевым состоится 25 июня в «Лужниках» на Дне московского спорта, организованном департаментом спорта города Москвы.

Затем тренер боксера Эдуард Кравцов заявил, что 25 июня никаких спаррингов или открытых тренировок у Батыргазиева не будет.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-06-22-berkova-v-master-klasse-zagitovoy-i-batyrgaziyeva-net-nichego-plokhogo-gotova-pomoch-yey-v-podgotovke-k-boyu
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