Беркова: «В мастер-классе Загитовой и Батыргазиева нет ничего плохого. Готова помочь ей в подготовке»

Популярная порноактриса Елена Беркова поделилась мнением о намечающемся мастер-классе по боксу между фигуристкой Алиной Загитовой и олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

«Думаю, в мастер-классе Загитовой и Батыргазиева нет ничего плохого. Наоборот, это пропаганда здорового образа жизни, спорта, возможность начинающим спортсменам встретиться и потренироваться с олимпийскими чемпионами. Это все очень круто. Но в то же время я бы с удовольствием провела показательный поединок с Альбертом Батыргазиевым по правилам ММА. Я также совсем не против помочь Алине в подготовке к ее дебюту. Думаю, мой опыт и поддержка смогут ей помочь в боксерском поединке», — приводит слова Берковой Sport24.

Ранее сообщалось, что шоу-спарринг между Загитовой и Батыргазиевым состоится 25 июня в «Лужниках» на Дне московского спорта, организованном департаментом спорта города Москвы.

Затем тренер боксера Эдуард Кравцов заявил, что 25 июня никаких спаррингов или открытых тренировок у Батыргазиева не будет.