Переговоры о бое Усика и Фьюри начнутся 27 октября

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что встретится с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) и его менеджером Эгисом Климасом в четверг перед боем экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (16-2) с Джемейном Ортисом (16-0).

«Я считаю Александра Усика своим очень хорошим другом, потому что он лучший друг Василия Ломаченко, — сказал Арум в интервью Sky Sports. — Они близкие друзья, вместе выступали на Олимпийских играх, у них общий менеджер в лице Эгиса Климаса, который также является нашим хорошим другом. Кроме того, так совпало, что мы [Top Rank] будем промоутерами следующего боя Василия 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден».

Эгис и Александр Усик будут на этом мероприятии, и я буду ужинать с ними в четверг. Нам предстоит долгая дискуссия о том, как и когда они хотят провести бой [Усика и Фьюри]. Если у кого и есть хорошие шансы победить Тайсона Фьюри, так это у Александра Усика".

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.