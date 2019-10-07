Пальцева и Дынник вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Улан-Удэ

Россиянка Екатерина Пальцева раздельным решением судей (4-1) победила американку Брианну Локуа и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в весовой категории до 48 кг. На следующей стадии она встретится с представительницей Марокко Рабаб Чеддар. Этот бой состоится 10 октября.

Екатерина Дынник единогласным решением взяла верх над австралийкой Джессикой Мессиной. Россиянка 10 октября во время дневной сессии поспорит за выход в полуфинал чемпионата мира в весовой категории до 64 кг с представительницей Таджикистана Нилуфарой Бобойоровой.