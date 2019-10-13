Россиянка Людмила Воронцова завоевала серебро чемпионата мира по боксу, который проходит в Улан-Удэ. В решающем поединке российская спортсменка, выступающая в категории до 57 кг, раздельным решением судей уступила Нести Петекио из Филиппин. После боя старший тренер сборной России Бадма Бадмаев заявил, что ошарашен тем решением, которое приняли судьи.

— Судейское решение, на мой взгляд, абсолютно несправедливое, поэтому мы подали апелляцию, — сказал Бадмаев. Мы говорили Людмиле не входить в ближний бой, и она нанесла больше ударов, была точнее. Не знаю с чем связано это решение. Мы ошарашены.

— В случае отклонения апелляции будете довольны серебром?

— Нет, нам нужно было золото. (Петр Григоренко)

Напомним, что на чемпионате мира золотые медали для сборной России завоевала Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева.?