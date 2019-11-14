Определились полуфинальные пары чемпионата России

В Самаре завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата России. Полуфинальные бои пройдут в пятницу, 15 ноября. Полностью состав пар выглядит следующим образом:

Весовая категория до 49 кг.

Эдмонд Худоян — Володя Мнацаканян; Артыш Соян — Игорь Царегородцев.

Весовая категория до 52 кг.

Максим Стахеев — Расул Салиев; Вадим Кудряков — Василий Егоров.

Весовая категория до 57 кг.

Бахтовар Назиров — Эдуард Абзалимов; Овик Оганнисян — Альберт Батыргазиев.

Весовая категория до 60 кг.

Анатолий Григорян — Арлтан Абушинов; Джамал Бадрутдинов — Шахриёр Ахмедов.

Весовая категория до 63 кг.

Павел Федров — Габил Мамедов; Гусейн Магомедов — Алексей Мазур.

Весовая категория до 69 кг.

Вахид Аббасов — Вадим Мусаев; Шахабас Махмудов — Сергей Собылинский.

Весовая категория до 75 кг.

Джамбулат Бижамов — Андрей Ковальчук; Максим Коптяков — Алексей Семыкин.

Весовая категория до 81 кг.

Разиуан Мазихов — Имам Хатаев; Шарабутдин Атаев — Георгий Кушиташвили.

Весовая категория до 91 кг.

Владислав Иванов — Сергей Слободян; Мурад Асрланбеков — Иван Сагайдак.

Весовая категория свыше 91 кг.

Георгий Юновидов — Сергей Калчугин; Ярослав Дороничев — Иван Верясов.

Все эти боксеры гарантировали себе медали чемпионата России 2019 года. Именно по итогам турнира в Самаре определится состав национальной сборной, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.

От участия в чемпионате России были освобождены триумфаторы завершившегося в сентябре в Екатеринбурге чемпионата мира — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг), а также бронзовый призер Максим Бабанин (свыше 91 кг).