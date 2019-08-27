Офис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомета

Офис компании «Мостобуд», принадлежащей президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу, обстреляли из гранатомета, информирует Zaxid.net. Как отмечается, поврежден фасад здания, выбиты окна, пострадавших нет. Инцидент оценивается как террористический акт, возбуждено уголовное дело.

Гранатомет с боевыми зарядами обнаружен во Львове недалеко от отеля «Львов», который также принадлежит Продивусу.

По словам Продивуса, в случившемся могут быть замешены соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко.