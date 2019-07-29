На Международном дне бокса в Москве установлен рекорд Гиннесса

Международный День бокса отметили на Красной площади 21 и 22 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Праздник посетили порядка 400 тысяч человек. В нем принимали участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, а также такие прославленные боксеры, как Константин Цзю, Олег Саитов, Гайдарбек Гайдарбеков, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Евгений Тищенко и другие.

Также в празднике приял участие Рой Джонс-младший, ранее сменивший гражданство с американского на российское. Помимо автограф-сессии и мастер-класса, он также исполнил свою песню.

На празднике был установлен рекорд Гиннеса по самой массовой тренировке – в ней приняли участие - 4273 человека.

Кульминацией праздника стали девять боксерских поединков на Красной площади. Главным боем стал поединок Федора Чудинова, защитившего пояс WBA Continental во втором среднем весе в бою с Эзекиэлем Освальдо Мадерной.