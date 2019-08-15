На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге выступят 488 спортсменов из 91 страны мира

Юбилейный XX чемпионат мира по боксу впервые примет Россия. Соревнования пройдут 8-21 сентября в Екатеринбурге.

В последний раз чемпионат мира проходил в СССР в Москве в 1989 году. Тогда сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды, опередив сборные Кубы и ГДР.

Соревнования впервые пройдут в восьми весовых категориях, которые в 2020-м году будут олимпийскими. Состав сборной команды России будет объявлен после контрольных спаррингов 18 августа. В состав войдут лучшие из лучших спортсменов, которые будут бороться за медали в каждом весе.

В преддверии чемпионата мира сборную России возглавил заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов. Сборная проводит подготовку на базе в Кисловодске, а на заключительном этапе будет тренироваться в городе Златоуст.

На соревнования заявилось 488 спортсменов из 91 страны мира. Это число стало рекордным за всю историю турнира.

Лицами чемпионата мира являются двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Все трое спортсменов были в разные годы чемпионами мира.

Официальными талисманами чемпионата мира стали четыре медведя — Умник, Ленивец, Малыш и Тренер.

Расписание соревнований (время местное):

8 сентября — официальная жеребьевка 16.00-17.00

церемония открытия 18.00-19.30

9-17 сентября — утренняя сессия 13.00

вечерняя сессия 18.00

18 сентября — четвертьфиналы 16.00

четвертьфиналы 19.00

19 сентября — день отдыха

20 сентября — полуфиналы 16.00

полуфиналы 19.00

21 сентября — финалы 16.00-19.30