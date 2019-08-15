На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге выступят 488 спортсменов из 91 страны мира
Юбилейный XX чемпионат мира по боксу впервые примет Россия. Соревнования пройдут 8-21 сентября в Екатеринбурге.
В последний раз чемпионат мира проходил в СССР в Москве в 1989 году. Тогда сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды, опередив сборные Кубы и ГДР.
Соревнования впервые пройдут в восьми весовых категориях, которые в 2020-м году будут олимпийскими. Состав сборной команды России будет объявлен после контрольных спаррингов 18 августа. В состав войдут лучшие из лучших спортсменов, которые будут бороться за медали в каждом весе.
В преддверии чемпионата мира сборную России возглавил заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов. Сборная проводит подготовку на базе в Кисловодске, а на заключительном этапе будет тренироваться в городе Златоуст.
На соревнования заявилось 488 спортсменов из 91 страны мира. Это число стало рекордным за всю историю турнира.
Лицами чемпионата мира являются двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Все трое спортсменов были в разные годы чемпионами мира.
Официальными талисманами чемпионата мира стали четыре медведя — Умник, Ленивец, Малыш и Тренер.
Расписание соревнований (время местное):
8 сентября — официальная жеребьевка 16.00-17.00
церемония открытия 18.00-19.30
9-17 сентября — утренняя сессия 13.00
вечерняя сессия 18.00
18 сентября — четвертьфиналы 16.00
четвертьфиналы 19.00
19 сентября — день отдыха
20 сентября — полуфиналы 16.00
полуфиналы 19.00
21 сентября — финалы 16.00-19.30