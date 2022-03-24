Мужчина в баре попытался подраться с Майком Тайсоном

23 марта бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон присутствовал на небольшом комедийном шоу в одном из баров Лос-Анджелеса, сообщает издание TMZ. Тайсон сидел за столиком и смотрел за выступлением стендап-комика.

Шоу прервал чернокожий мужчина, который подошел к Тайсону и попытался с ним заговорить. Очевидцы сообщают, что мужчина вызывал Тайсона на драку. Все это время боксер сохранял спокойствие и не говорил с незнакомцем. Охрана заведения попыталась выпроводить нарушителя. Тогда мужчина достал пистолет и пригрозил застрелить ведущего.

Все это время Тайсон хладнокровно наблюдал за происходящим. Спустя несколько секунд мужчина убрал пистолет, попросив Тайсона не вызывать полицию. Прежде чем покинуть заведение, незнакомец обнял Тайсона.