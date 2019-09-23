Муслим Гаджимагомедов: «У России давно не было таких результатов на чемпионате мира по боксу»

Победитель чемпионата мира по боксу в категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов прокомментировал итоги турнира.

— У нас давно не было таких результатов на чемпионатах мира, — цитируют Гаджимагомедова «Известия». — Честно говоря, мы не ожидали этого — стояла цель завоевать две золотые медали. Рад, что мы эту задачу перевыполнили. Победу в финале я посвящаю своей маме. Она много сделала для того, чтобы я тренировался, и провожала меня на чемпионат именно за этим золотом.

На прошедшем первенстве россияне завоевали три золотые и одну бронзовую медали, в общем зачете уступив лишь команде Узбекистана