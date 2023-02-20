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Монсон проведет боксерский бой против Варданяна 13 марта

Алина Савинова
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Экс-боец ММА Джефф Монсон проведет выставочный бой по боксу 13 марта в Москве.

«Джефф Монсон проведет бой против менеджера бойцов Артура Варданяна», — приводит ТАСС слова организаторов турнира.

52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».

Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом.

Источник: https://tass.ru/sport/17098061
Бокс
Джефф Монсон
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