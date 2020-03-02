Мейвезер предложил Уайлдеру помощь в подготовке к третьему бою против Фьюри

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший предложил Деонтею Уайлдеру свою помощь в подготовке в третьему поединку с Тайсоном Фьюри.

— Могу помочь Деонтею с Фьюри, — цитирует Daily Mail Мейвезера. — Если я потренируюсь с Уайлдером, то научу его, как побеждать.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. 22 февраля 2020 года Фьюри отправил Уайлдера в нокаут в седьмом раунде боя-реванша. После второго поединка в СМИ появилась информация о том, что третий бой Уайлдера и Фьюри может состояться 18 июля 2020 года в Лас-Вегасе.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке американца 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в активе британца 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.