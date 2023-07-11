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Мехонцев прокомментировал анонсированный боксерский бой между Фьюри и Нганну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал анонсированный боксерский бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Нганну — бывший чемпион UFC? Это ни о чем не говорит. Можно тогда боксировать с каратистом или американским футболистом. Не вижу шансов у Нганну. Думаю, он не додержится до финального гонга», — приводит слова Мехонцева «РБ Спорт».

Бой Фьюри — Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

34-летний Фьюри провел 34 боя — 33 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

У 36-летнего Нганну нет опыта выступлений в боксе. В мма он провел 20 боев — одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-mehontsev-o-boe-ngannu-f-yuri-chempionstvo-ngannu-v-ufc-ni-o-chem-ne-govorit-ne-vizhu-u-nego-shansov/
Бокс
Егор Мехонцев
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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