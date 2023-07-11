Мехонцев прокомментировал анонсированный боксерский бой между Фьюри и Нганну

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал анонсированный боксерский бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Нганну — бывший чемпион UFC? Это ни о чем не говорит. Можно тогда боксировать с каратистом или американским футболистом. Не вижу шансов у Нганну. Думаю, он не додержится до финального гонга», — приводит слова Мехонцева «РБ Спорт».

Бой Фьюри — Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

34-летний Фьюри провел 34 боя — 33 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

У 36-летнего Нганну нет опыта выступлений в боксе. В мма он провел 20 боев — одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел 3 поражения.