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Сегодня, 16:35

Майк Тайсон планирует создать собственную боксерскую лигу на YouTube

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Майк Тайсон.
Фото Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что хочет создать собственную боксерскую лигу, где будут выступать одни лишь блогеры.

«Я создам боксерскую лигу на YouTube, и приглашу туда всех этих блогеров, — сказал Тайсон на шоу Джимми Киммела. — Там они будут друг с другом сражаться. Скорее всего, я там тоже буду выступать. Думаю, я стану чемпионом YouTube».

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.

Бокс
Майк Тайсон
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