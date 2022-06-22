Майк Тайсон планирует создать собственную боксерскую лигу на YouTube

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что хочет создать собственную боксерскую лигу, где будут выступать одни лишь блогеры.

«Я создам боксерскую лигу на YouTube, и приглашу туда всех этих блогеров, — сказал Тайсон на шоу Джимми Киммела. — Там они будут друг с другом сражаться. Скорее всего, я там тоже буду выступать. Думаю, я стану чемпионом YouTube».

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.