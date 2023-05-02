Майк Тайсон назвал самого устрашающего боксера в истории

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что главным злодеем в истории бокса был Сонни Листон (54-4) — один из величайших супертяжеловесов в истории.

«Никто не думал, что [Мухаммед Али] продержится два раунда с [Сонни] Листоном — самым устрашающим парнем, который когда-либо дрался на ринге. Он был настоящим убийцей. Перед боем с Али он поднял два пальца, утверждая, что нокаутирует Али во втором раунде. Но Али избил его», — сказал Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

Листон, несмотря на то, что был огромным фаворитом перед боем с Мухаммедом Али (56-5) в 1964 году, проиграл техническим нокаутом в шестом раунде.