Мануэль Чарр вызвал на бой Владимира Кличко

Ливанский боксер Мануэль Чарр в своем Инстаграме бросил вызов бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Владимиру Кличко. Ранее сообщалось, что 42-летний украинец получил 80 миллионов в случае возвращения на ринг.

– Хочу официально бросить тебе вызов. Глубоко уважаю тебя, Владимир. Вы выдающийся спортсмен и один из образцов для подражания, – написал Чарр.

В 2012 году Чарр проводил поединок с Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC, где уступил техническим нокаутом. Бой проходил в Москве.

Кличко становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Последний бой на профессиональном ринге 42-летний спортсмен провел 29 апреля 2017 года с британцем Энтони Джошуа. Украинский боксер проиграл в том поединке.

Большой куш Кличко. 80 миллионов за возвращение украинца