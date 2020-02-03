«Лига Ставок» и Федерация бокса России подписали соглашение о партнерстве

В пятницу, 31 января, во время открытия второго Всероссийского боксерского форума в Калининграде состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Федерацией бокса России и букмекерской компанией «Лига Ставок».



В торжественной церемонии приняли участие президент букмекерской компании Юрий Красовский и генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

— Федерация бокса России входит в число самых прогрессивных спортивных организаций страны: эту федерацию ведут и мотивируют кадры, — сказал Красовский. — На наше желание заключить генеральное партнерство повлияла активная деятельность Федерации бокса России. Мы рады заключению партнерства, и могу сказать, что это сотрудничество направлено на дальнейшее развитие и популяризацию бокса.

— Мы рады подписанию соглашения о сотрудничестве с такой крупной компанией, как БК «Лига Ставок, — отметил Кремлев. — Наше партнерство коснется не только спонсорских моментов, но и самого главного — популяризации бокса в регионах. Повторюсь, мы рады сотрудничеству с таким сильным партнером и рассчитываем вместе развивать наш любимый вид спорта по всей стране».

В рамках соглашения БК «Лига Ставок» будет оказывать всестороннюю поддержку отечественному боксу, принимать активное участие в развитии этого вида спорта, привлекать к боксу внимание своих клиентов. БК «Лига Ставок» получит статус эксклюзивной букмекерской компании чемпионата России по боксу, профессиональных боксерских поединков, а также станет титульным партнером боксерских поединков и вечеров.