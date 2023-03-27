Кудряшов заявил, что ему неинтересно смотреть бой Джонса и Петтиса

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что не собирается смотреть поединок между Роем Джонсом и Энтони Петтисом.

«С учетом возраста сложно говорить о каких-то навыках. Понятно, что в боксе Рой Джонс — большое имя и человек, который умеет все. Но 54 года и 36 лет. Большая разница. Понятно, зачем бой нужен Джонсу, — заработать копейку. Но зачем он Петтису и публике? Мне неинтересно на это смотреть. Что увидит зритель? Звезда ММА побьет старого боксера, или старый боксер выиграет у чемпиона по ММА. Тхэквондо и джиу-джитсу не помощники в боксе», — приводит Metaratings.ru слова Кудряшова.

Бой Джонса и Петтиса пройдет 1 апреля в рамках промоушена Gamebred Boxing Promotions.