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Кудряшов прокомментировал заявление команды Усика, что Фьюри нужно лишить пояса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал заявление команды Александра Усика, что чемпиона WBC Тайсона Фьюри нужно лишить пояса.

«Фьюри — большое имя, организации всегда идут на уступки. Он не первый и не последний человек в таком статусе. Вопросы всегда будут и на них найдутся ответы. Фьюри диктует правила, за ним следят все любители бокса. Не думаю, что какая-то организация откажется от него», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Ранее Красюк заявил, что Фьюри должен лишиться пояса, так как уже давно не проводил обязательную защиту. Последний бой ирландца датировал декабрем прошлого года. Ранее стало известно, что Фьюри проведет бой по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-o-prizy-ve-komandy-usika-lishit-f-yuri-poyasa-wbc-tajson-diktuet-pravila/
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
ММА
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Кудряшов прокомментировал предстоящий бой между Фьюри и Нганну
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